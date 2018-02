Detido paquistanês que ordenou estupro Um membro do conselho tribal de uma aldeia que ordenou que uma jovem de 18 anos fosse violentada por diversos homens, como castigo, foi detido hoje, depois de entregar-se à polícia, informaram autoridades locais. A polícia informou ter detido três dos supostos estupradores e diversos membros do conselho tribal que acataram a violação sexual em 22 de junho na comunidade de Meerwala, na província paquistanesa de Punjab. O porta-voz da polícia local, Altaf Chandeio, disse que as autoridades ainda procuram um dos supostos estupradores. A violação deixou indignados grupos defensores dos direitos humanos e intensificou as exigências para um maior controle do governo central sobre as regiões tribais do Paquistão, que defendem energicamente sua autonomia e onde as leis federais são freqüentemente desrespeitadas e substituídas pela justiça comunitária islâmica. De acordo com a polícia, a adolescente foi estuprada por quatro homens quando um conselho tribal ordenou um castigo a sua família porque o irmão da garota, de 11 anos, foi visto quando caminhava com uma menina de outra tribo, sem a vigilância de uma pessoa maior. A família da vítima é da tribo gujar, considerada inferior à mastoi, à qual pertencia a menina que andava com o garoto. O conselho que emitiu a sentença é mastoi, assim como os homens que cumpriram a sentença.