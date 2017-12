Detido passageiro que tentou invadir cabine dos pilotos Um passageiro de um vôo da companhia norte-americana United Airlines proveniente de Miami, que tentou ingressar à força na cabine dos pilotos, foi detido quando o avião aterrissou no aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, informou hoje a Força Aérea argentina. O comandante Jorge Reta, chefe da assessoria de imprensa da Aeronáutica, afirmou que "houve uma troca de golpes em pleno vôo, o passageiro não pode entrar na cabine porque ela é blindada, foi contido pela tripulação e, uma vez em terra, foi detido pela polícia aeronáutica". O passageiro foi identificado como Pablo Morcira, um bancário uruguaio de 28 anos. Segundo Judy Orihuela, uma porta-voz do FBI em Miami, Morcira começou a bater na porta da cabine depois de cinco horas de vôo, quando o avião sobrevoava o território brasileiro. Orihuela, ao contrário de Reta, afirmou que Morcira conseguiu entrar na cabine depois que o capitão abriu a porta. Um co-piloto, entretanto, bateu na cabeça do passageiro com um pequeno machado. A porta-voz disse que o uruguaio não aparentava estar embriagado ou armado. Ela afirmou não ter conhecimento de ameaça feita por Morcira ou o motivo que o levou a tentar invadir a cabine. Depois de detido, Morcira foi levado a um hospital para tratar do ferimento. Um comissário de bordo ficou levemente ferido ao tentar controlar o passageiro. Morcira será acusado de interferir no trabalho da tripulação e será levado de volta a Miami ainda hoje. De acordo com a companhia aérea, os vôos provenientes dos Estados Unidos rumo à Argentina estão sendo realizados normalmente.