Detido principal suspeito no seqüestro de jornalista O xeque Ahmad Omar Saeed, principal suspeito no seqüestro de Daniel Pearl, jornalista do The Wall Street Journal, foi detido hoje na cidade de Lahore, ao leste do Paquistão, informou o secretário do Ministério do Interior paquistanês, Tasneen Noorani. "Saeed foi enviado à cidade de Karachi, no sul do país, onde será interrogado", disse Noorani em uma entrevista telefônica à Associated Press. O paradeiro de Pearl ainda é desconhecido, embora a polícia acredite que ele continue com vida em Karachi, onde fora seqüestrado há três semanas.