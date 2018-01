Detido soldado britânico acusado de tortura no Iraque Um soldado britânico foi detido sob suspeita de ter participado de atos de tortura contra prisioneiros iraquianos, informou hoje o Ministério da Defesa. A denúncia foi feita pelo tablóide ?The Sun?. Segundo a reportagem, o soldado enviou para a revelação um filme de fotografia mostrando um detido iraquiano atado e suspenso em um elevador para cargas. O Sun também afirmou que as fotos mostram soldados britânicos mantendo relações sexuais próximos dos prisioneiros iraquianos. "Podemos confirmar que já há uma investigação em curso em torno das supostas fotografias que exibem maltratos em prisioneiros de guerra iraquiano", afirma o Ministério da Defesa em um comunicado, acrescentando que "um soldado foi detido". As autoridades britânicas confirmaram que o soldado, que não foi identificado, foi detido por policiais civis, mas que agora se encontra sob custódia do Exército. De acordo com o tablóide, o militar era membro do primeiro batalhão do Regimento Real de Fuzileiros, que integra a Sétima Brigada Blindada. Tal unidade continua no Iraque e o soldado teria retornado à Grã-Bretanha em um vôo de rotina.