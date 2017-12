Detido suposto cúmplice do homem da Al-Qaeda no Iraque A polícia iraquiana deteve um suposto cúmplice de Abu Musab al-Zarqawi, acusado pelas forças dos EUA de ser associado à Al-Qaeda, informam oficiais americanos. O detido, Umar Baziyani, tem laços com vários grupos terroristas no Iraque e é suspeito da morte de muitos civis inocentes, segundo um comunicado divulgado pelo Comando Central dos EUA. Ele também estaria implicado em atividades contra as forças de ocupação, acrescentou. Ele foi detido no sábado, e estaria colaborando com as autoridades. Apesar de o comunicado afirmar que Baziyani é ligado a al-Zarqawi, não foram revelados detalhes da ligação. Al-Zarqawi é um extremista nascido na Jordânia que supostamente tem laços com a Al-Qaeda. Segundo a CIA, al-Zarqawi foi o militante com capuz preto que decapitou o americano Nicholas Berg, crime mostrado num vídeo divulgado no mês passado num site islâmico da internet. Os EUA oferecem US$ 10 milhões por informações que levem à sua captura.