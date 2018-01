Detido suposto membro das Brigadas Vermelhas A polícia da Itália deteve hoje uma suposta ex-membro do grupo radical Brigadas Vermelhas depois de encontrar cerca de 100 quilos de explosivos em um suposto esconderijo da organização. A suspeita, Diana Blefari Melazzi, alugava um sótão perto da estação ferroviária de Termini, no centro de Roma, que teria sido usado pelas Brigadas, disseram fontes oficiais. Blefari Melazzi foi detida em uma operação realizada antes do amanhecer em um povoado litorâneo cerca de 50 km ao norte de Roma, informaram autoridades da polícia romama à televisão estatal RAI. Na casa, os policiais encontraram documentos falsos e grande quantidade de dinheiro. As Brigadas Vermelhas ficaram conhecidas por seus ataques contra alvos importantes nas décadas de 70 e 80. Esses ataques foram rareando até que o grupo voltou a se responsabilizar, em 1999, pelo assassinato do assessor governamental para assuntos trabalhistas Massimo D´Antona e, em 2002, pela morte de seu colega Marco Biagi. Em outubro, as autoridades detiveram nove pessoas e, no sábado, descobriram o suposto esconderijo. Segundo a polícia, ambas as operações representaram duros golpes para o grupo.