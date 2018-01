Detidos 90 iraquianos suspeitos de pertencer a grupo terrorista Noventa cidadãos iraquianos, suspeitos de pertencer à insurgência, foram capturados neste domingo a sudoeste de Bagdá por tropas conjuntas iraquianas e americanas, informaram fontes militares locais. "Esses suspeitos foram aprisionados por membros da Quarta Divisão do exército iraquiano com a colaboração das tropas amigas (norte-americanas) nas cidades de Al-Okaily e Ahmed Hamadi", confirmou um comunicado das forças armadas iraquianas. A nota, que acrescenta que as detenções foram feitas nas últimas 24 horas, indica que essas cidades estão situadas no denominado "triângulo da morte", onde são freqüentes os enfrentamentos entre as comunidades árabes sunitas e xiitas. Além disso, Okaily e Ahmed Hamadi estão localizadas perto da estrada que une Bagdá e a cidade de Hila, cerca de 100 quilômetros ao sul da capital. Centenas de supostos membros da insurgência, entre eles dezenas de cidadãos de países árabes, foram detidos no Iraque nos últimos três anos, após a derrubada do ex-presidente iraquiano Saddam Hussein.