Detidos dois supostos membros do ETA na França Em meio a uma operação de repressão a militantes separatistas bascos, a polícia francesa deteve dois supostos membros do grupo ETA (Pátria Basca e Liberdade), elevando a seis o número de detidos durante o fim de semana. A polícia de Bordeaux, no sudoeste da França, informou que um homem e uma mulher foram detidos no sábado, horas após a detenção de outros quatro supostos militantes do grupo separatista basco. Entre os detidos está Ainhoa Garcia Montero, líder de unidades de comando operacional da ETA. Os quatro primeiros - três espanhóis e um francês - foram presos em Saintes, 100 quilômetros ao norte de Bordeaux, cidade onde foram detidos os outros dois. Ao todo, 19 suspeitos de filiação à ETA foram detidos em 2003 na França. O grupo separatista trava desde 1968 uma luta armada pela secessão do País Basco, numa área que inclui o nordeste da Espanha e o sudoeste da França.