Detidos em avião que teve que retornar para Amsterdã são indianos Os 12 passageiros do avião americano que foram detidos na quarta-feira depois que o avião teve que retornar para Amsterdã devido a um alerta não identificado são de origem indiana, segundo confirmou nesta quinta-feira o Ministério de Exteriores da Índia. O avião da Northwest Airlines voltou nesta quarta-feira ao aeroporto Amsterdam-Schiphol escoltado por dois caças F-16 por decisão do comandante, aparentemente devido ao comportamento estranho de alguns dos passageiros. Ao chegar no terminal, doze pessoas foram detidas para ser interrogadas. Todos são indianos, com residência em Mumbai (sul da Índia), para onde o avião se dirigia. O aparelho tinha feito escala em Amsterdã após partir de Mineápolis, nos EUA. A Embaixada indiana na Holanda ofereceu assistência consular aos detidos, enquanto ainda não se sabe que acusações poderiam ser apresentadas contra eles, segundo o vice-ministro de Exteriores, Anand Sharma. "O Governo tem a missão de se reunir com essas pessoas e saber o que ocorreu", afirmou Sharma em entrevista coletiva. "Ainda temos que conhecer os detalhes. Todos são de Mumbai e têm residência em Mumbai", afirmou. A companhia Northwest informou que o comandante pediu para voltar devido ao comportamento de alguns passageiros, mas não disse se a ameaça tinha natureza terrorista.