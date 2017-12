Detidos em Buffalo foram treinados em campos da Al-Qaeda Os cinco homens que foram detidos no Estado americano de Nova York foram treinados para cometer atentados terroristas, inclusive ataques suicidas, em um campo mantido pela rede Al-Qaeda, de Osama bin Laden, confirmaram hoje autoridades americanas. De acordo com os funcionários federais que anunciaram ontem a captura dos membros da suposta célula terrorista em uma área perto de Buffalo, o mesmo Bin Laden doutrinou os homens em convicções antiamericanas quando eles estavam em Kandahar, Afeganistão, nos meses que antecederam aos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. O grupo de suspeitos teria regressado a Lackawanna, a 8 quilômetros ao sul de Buffalo, nas margens do Lago Eire, em junho de 2001. Agentes federais disseram que não tinham informação de que a célula planejava um ataque nos Estados Unidos. O governo do presidente George W. Bush manifestou sua satisfação com as detenções em Nova York, e pela captura no Paquistão do terrorista Ramzi Binalshibh. Tais fatos demonstram que "somos persistentes, somos fortes e não vamos nos deter", disse Bush em Camp David, Maryland. "Um por um, estamos caçando os assassinos", afirmou. Os detidos em Nova York - Shafal Mosed, de 24 anos; Faysal Galab, 26; Sahim Alwan, 29; Yasen Taher, 24; e Yahya Goba, 25 -, todos de ascendência iemenita, compareceram ontem a um tribunal de Buffalo, acusados de darem apoio material e recursos a organizações terroristas estrangeiras. O juiz H. Kenneth Schroeder fixou uma audiência para terça-feira.