Detidos informam onde estaria o corpo do jornalista norte-americano Três homens detidos hoje em conexão com o seqüestro seguido de assassinato do jornalista norte-americano Daniel Pearl indicaram o lugar onde o corpo dele foi enterrado, informou um oficial da polícia paquistanesa, que pediu anonimato. Policiais estão se dirigindo a Orangi, na região oeste de Karachi, local apontado pelos suspeitos.