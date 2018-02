Detidos na China seis vietnamitas acusados de traficar bebês

A polícia da região autônoma de Guangxi Zhuang, no sul da China, deteve seis vietnamitas suspeitos de traficar bebês em uma cidade fronteiriça entre os países e recuperou duas crianças, informou nesta segunda-feira a imprensa oficial chinesa. Quatro homens e duas mulheres foram detidos na cidade de Dongxing, em 5 de maio e entregues à Polícia vietnamita no dia seguinte, embora a Polícia local não tenha informado sobre o caso até domingo. Segundo a agência de notícias Xinhua, a Polícia chinesa recebeu um aviso por parte de seus colegas vietnamitas em Mong Cai no dia 4 de maio, no qual informavam que uma rede de tráfico de bebês planejava entrar na China com duas crianças. O tráfico de bebês na China é muito freqüente, porque muitos pais vendem suas filhas, consideradas de pouco valor, para subsistir a suas extremas condições de pobreza, ao mesmo tempo que muitos casais poderosos pagam grandes somas de dinheiro por um bebê varão, de maior valor do que as mulheres pela tradicional cultura chinesa.