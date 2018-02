Detidos na Espanha três suspeitos da Al-Qaeda A polícia espanhola deteve nesta terça-feira três sírios suspeitos de serem membros da Al-Qaeda, entre os quais um que possuía vídeos do World Trade Center e monumentos dos EUA. Dois dos suspeitos foram detidos em Madri e o terceiro na cidade de Castellón, no leste do país, segundo comunicado do Ministério do Interior, divulgado pela Radio Nacional da Espanha. Eles foram identificados como Ghasoub Al-Abrash Ghalyoun, Abdalrahman Alarnaot Abu-Aljer e Mohamen Khair Al Saqq. Ghalyoun e Abu-Aljer têm nacionalidade espanhola, informou a polícia. Segundo o comunicado ministerial, Ghalyoun pertencia à fundamentalista Irmandade Muçulmana e havia sido preso na Espanha em abril mas depois libertado. Na época de sua primeira prisão, a polícia confiscou vários vídeos em poder de Ghalyoun, inclusive cinco filmados por ele próprio durante uma viagem aos EUA em 1997. "A forma e o tipo de filmagem vão além da simples curiosidade turística como demonstram duas das fitas, enfocando diferentes ângulos filmados de diferentes distâncias das torres gêmeas em Nova York", disse o comunicado. Havia filmagens similares, feitas em Nova York, da Estátua da Liberdade, da Ponte de Brooklyn e também da Ponte Golden Gate de San Francisco, das torres da Sears em Chicago e da Disneylândia e dos estúdios da Universal na Califórnia. Outros vídeos eram extremamente violentos e mostravam combatentes islâmicos em atividade em campos de treinamento e durante cenas de combate na Chechênia, afirmou o comunicado. Não ficou claro o motivo que levou Ghalyoun a ser libertado em abril e novamente preso hoje. As detenções foram ordenadas pelo juiz Baltasar Garzón dentro de uma operação iniciada no ano passado com a detenção e encarceramento de mais de uma dezena de suspeitos, entre novembro e abril, em diversos lugares da Espanha. Garzón acusou esses detidos de recrutarem membros da Al-Qaeda, financiarem o grupo e participarem dos preparativos para os ataques terroristas de 11 de setembro. As autoridades espanholas tentam esclarecer o que Mohamed Atta, o líder dos atacantes de 11 de setembro, esteve fazendo durante duas viagens à Espanha meses antes dos atentados.