Detidos no Iraque mais dois ex-dirigentes procurados pelos EUA O ex-ministro do Interior durante o governo de Saddam Hussein e um alto dirigente do ex-governante Partido Baath foram detidos no Iraque - os dois últimos de uma lista de 55 nomes feita pelos EUA a serem capturados pelas forças de ocupação. Mizban Khadr Hadi, membro da alta hierarquia do partido de Saddam e ex-chefe regional do Comando da Revolução iraquiano, e Mahmud Diab al-Ahmed, ex-ministro do Interior, foram capturados na terça-feira, disse nesta quarta-feira um comunicado do Comando Central das forças americanas baseado em Tampa, na Flórida. Hadi, o número 23 da lista dos 55 iraquianos mais buscados, entregou-se ontem voluntariamente na capital iraquiana. Al-Ahmed, o número 29 da lista, foi detido no mesmo dia, disse o comunicado do Comando em Tampa, sem dar mais detalhes. ?As forças da coalizão continuarão empenhadas na apreensão dos antigos membros do regime de Saddam Hussein?, acrescentou o comunicado. Dos 55 nomes, 34 já foram capturados. Mas, entre eles, não figura nenhum dos três que encabeçam essa lista: os de Saddam e de seus dois filhos, Uday e Qusay.