Detidos oito suspeitos dos ataques em Istambul A polícia turca deteve oito pessoas supostamente relacionadas ao grupo separatista curdo, apontado como o responsável pelos atentados a bomba em hotéis e numa usina de gás de Istambul, realizados na segunda-feira. Os suspeitos já estão sendo interrogados, disseram fontes policiais nesta quarta-feira. Além do grupo curdo até então desconhecido, o grupo islâmico Brigadas de Abu Hafs al-Masri, ligado à rede terrorista Al-Qaeda, também reivindicou a autoria do atentado que matou duas pessoas e deixou outras 11 feridas. As autoridades turcas, entretanto, acreditam que sejam os separatistas curdos os verdadeiros responsáveis pelo ataque. Ainda não foram divulgados mais detalhes sobre os interrogatórios ou sobre as pessoas detidas.