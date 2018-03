Detidos sete terroristas procurados no Iraque As tropas americanas detiveram sete terroristas procurados e 50 supostos rebeldes em uma operação em uma área ao sul de Bagdá, informou hoje o comando militar americano em comunicado. Segundo a nota, a operação aconteceu neste sábado na localidade de Al Yusefiya, cerca de 30 quilômetros ao sul de Bagdá. "O objetivo da operação era destruir os refúgios seguros dos insurgentes na zona", acrescentou. Yusefiya está no chamado "triângulo da morte", que inclui localidades como Mahmudiya e Miqdadiya, onde são freqüentes os ataques contra as patrulhas das Forças de Segurança iraquianas e das tropas americanas.