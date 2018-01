Detidos supostos assassinos de turista britânica na Tailândia Dois pescadores tailandeses foram detidos neste domingo pelo estupro e assassinato da turista britânica, Katherine Horton, quando estava de férias na ilha de Ko Samui, um dos principais destinos turísticos da Tailândia, segundo informou a Polícia. Os dois supostos assassinos, de 23 e 24 anos, foram detidos pela Polícia imediatamente depois que o barco no qual trabalhavam atracou no porto de Ko Samui, no golfo de Siam, cerca de 500 quilômetros ao sul de Bangcoc. "Foram detidos e conduzidos à central de Bangcoc para serem interrogados", declarou o general Worajej Winitnettayanond, chefe da Polícia da província de Surat Thani, à qual pertence a ilha na qual o crime foi cometido. Horton, de 21 anos e estudante de psicologia na Universidade de Reading, foi vista pela última vez com vida em 1º de janeiro, e seu cadáver foi encontrado no dia seguinte flutuando seminu na margem da praia de Lamai, uma das áreas mais visitadas da ilha. A turista britânica passava férias na ilha, e reornaria a seu país na mesma semana em que foi assassinada, em circunstâncias que continuam sendo investigadas pela Polícia.