Detidos supostos integrantes da Al-Qaeda no Paquistão O Paquistão anunciou que desarticulou um grupo de 10 militantes, supostamente ligados a rede terrorista Al-Qaeda, de Osama bin Laden, que previa o assassinato de dirigentes civis e militares no país, assim como atentados com bombas contra lugares estratégicos como a Embaixada americana no país e o quartel-general do Exército. Os serviços de inteligência do país continuam procurando outros terroristas.