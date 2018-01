Detidos suspeitos de assassinar 5 membros de uma mesma família na Ucrânia A polícia ucraniana deteve hoje três suspeitos de participação no assassinato de uma família de cinco pessoas no leste do país, informaram autoridades locais. Um garoto de 13 anos, seus pais e seus avós foram mortos na noite de sábado na cidade de Fedorivka, na região de Poltava, leste do país. A filha de 16 anos encontrou os corpos ao retornar de uma discoteca nas primeiras horas do domingo. Alguns vizinhos ouviram tiros, mas pensaram tratar-se de caçadores, comuns na região. Hoje, três jovens com idade entre 19 e 21 anos foram detidos. A polícia não forneceu mais nenhum detalhe.