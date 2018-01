Detonadores das bombas não são do tipo usado pela ETA As bombas usadas nos atentados de ontem em Madri foram ativadas por telefone celular e tinham detonadores de cobre, que não são normalmente usados pelo grupo separatista basco ETA, revelou hoje a rádio Cadena Ser. Fontes de segurança ouvidas pela emissora disseram que as bombas, que explodiram simultaneamente em quatro trens, matando 199 pessoas e ferindo outras 1.400, foram ativadas por telefones celulares que tinham os alarmes programados para as 7h39 (3h39, no Brasil). Um desses aparelhos celulares foi encontrado em uma mochila que não explodiu. Ela continha um explosivo composto de borracha 2, fabricada na Espanha e reforçada para multiplicar seu efeito. O detonador de uma bomba, também fabricado na Espanha, que não explodiu e que foi recuperado pela polícia continha um dispositivo de cobre - o ETA usa geralmente detonadores de alumínio, de acordo com a reportagem. Dentro da mochila também havia cerca de um quilo de pregos e parafusos, a fim de tornar a explosão mais letal. Ao mesmo tempo, o ministro do Interior, Ángel Acebes, assinalava, ante os jornalistas, que a "prioridade" na linha de investigação dos atentados de Madri continua sendo a que indica a autoria do ETA, embora tenha acrescentado que trabalha também com outras hipóteses. Ele disse que "ninguém tem nenhum tipo de dúvida que o ETA pretendia fazer um atentado antes das eleições gerais", que acontecem domingo na Espanha. Ainda hoje, em telefonemas dados ao jornal basco Gara e à tevê pública do País Basco (EiTB), uma pessoa que assegurou falar em nome do ETA negou qualquer responsabilidade da organização terrorista pelos atentados de Madri. Investigadores espanhóis também pretendem fazer exame de DNA em objetos encontrados no furgão roubado encontrado em Alcalá de Henares, e suposamente utilizado pelos terroristas: camisetas, gorros de lã e luvas.