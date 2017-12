Deus continua fora da Constituição Européia A despeito de um forte lobby, Deus continua sem espaço nas versões mais recentes de propostas de uma Constituição para a União Européia. O premier irlandês Bertie Ahern, cujo país detém a presidência européia, espera que as duas versões preliminares fechadas hoje levem a um consenso durante as conversações previstas para os próximos dois dias. Sete países, incluindo Polônia e Itália, queriam incluir uma referência específica ao cristianismo no texto, para refletir a herança religiosa da Europa. Até mesmo o Vaticano se viu envolvido, pedindo que os líderes da União Européia não negligenciassem a ligação histórica entre as nações da Europa e o cristianismo. França e Bélgica, porém, opõem-se com veemência à menção, e assim a Irlanda decidiu não incluir a referência, alegando falta de consenso. O texto do preâmbulo da carta, assim, diz que a Europa tira ?inspiração da herança cultural, religiosa e humanista? do continente. A questão da menção a Deus foi uma das causas do fracasso da negociação anterior em torno da Constituição depois que o texto de 465 artigos foi apresentado, há um ano. Também pesa a questão do sistema eleitoral europeu, com vistas a equilibrar o peso eleitoral dos países às respectivas populações. O colapso das negociações, em dezembro de 2003, foi atribuído principalmente a esse ponto.