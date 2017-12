Deutsche Bank vai terceirizar para reduzir custos O Deutsche Bank planeja terceirizar várias unidades, em uma iniciativa para reduzir custos, segundo informações do jornal Die Welt, com base em fontes anônimas do banco. O banco alemão pretende terceirizar a unidade Corporate Real Estate Services, de 800 funcionários, para uma provedora externa de serviços, disse o jornal. Além disso, o banco planeja terceirizar parcialmente as unidades de centro de processamento de dados, rede fixa de dados e administração de salários, diz o Die Welt. O Deutsche Bank tem como meta reduzir o número de postos de trabalho para menos de 75.000 do nível de 85.000 alcançado no final de março, através de cortes de emprego e terceirização, acrescentou o Die Welt.