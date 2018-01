Deveres da força de ocupação, segundo a lei internacional Ao apresentarem uma resolução no Conselho de Segurança da ONU com o objetivo de encerrar o regime de sanções contra o Iraque, os governos de Estados Unidos e Grã-Bretanha referiram-se pela primeira vez a suas tropas como "forças de ocupação", em vez de "tropas de libertação" do povo iraquiano, como diziam anteriormente. Veja, a seguir, uma lista com as principais responsabilidades de um "ocupante", segundo as Convenções de Genebra assinadas em 1949. As informações foram fornecidas pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Um ocupante deve: - Restaurar e garantir a ordem pública e a segurança; - Fornecer alimentos e suprimentos médicos à população; - Cooperar com operações de ajuda e alívio humanitário, se necessário; - Garantir a manutenção da saúde pública e da higiene; - Facilitar o trabalho das escolas; - Garantir a implementação das leis do território ocupado, a não ser que elas constituam uma ameaça ou contradigam o direito internacional. Um ocupante não pode: - Promover saques; - Obrigar os moradores a servirem em suas forças armadas; - Transferir, por meio da força, moradores do território ocupado para seu próprio território; - Explorar os recursos do território ocupado para benefício próprio. Veja o especial :