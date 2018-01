Dez africanos se afogam ao tentar entrar na Espanha Dez norte-africanos se afogaram hoje depois que a embarcação na qual tentavam ingressar ilegalmente na Espanha chocou-se contra pedras em um local próximo à costa durante um vendaval, informaram autoridades. Os cadáveres de sete homens e uma mulher foram encontrados na madrugada de hoje, em uma praia próximo a Tarifa, na província de Cadiz. Horas depois, equipes de resgate descobriram os corpos de outros dois homens e os restos de uma bote de borracha a motor em que todos viajavam. A representação do Ministério do Interior na capital da província afirmou que equipes de resgate tentavam encontrar sobreviventes ou mais corpos. O número de pessoas a bordo da embarcação ainda é desconhecido. Um funcionário do ministério disse que as vítimas eram aparentemente marroquinas e não sabiam nadar.