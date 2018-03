Dez feridos em queda de avião sobre casas em Los Angeles Um pequeno avião caiu sobre um complexo de apartamentos em Los Angeles, desencadeando um incêndio e deixando 10 feridos, cinco em estado grave. Dezenas de bombeiros estão combatendo o fogo, enquanto as vítimas estão sendo atendidas no local. Não há informações sobre mortes, e a Administração Federal de Aviação (FAA) disse que tem informações apenas de que um pequeno avião caiu na área. Agentes do FBI também se dirigiram ao local, mas apenas como precaução, informou a porta-voz Cheryl Mimura. "Não há indicação de que tenha ocorrido um ato de terrorismo", afirmou.