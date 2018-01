Dez guarda-costas morrem durante seqüestro no Iraque Pelo menos 10 guardas de segurança, contratados pela empresa egípcia que administra a telefonia celular em Bagdá, morreram nesta quarta-feira durante o seqüestro de um diretor estrangeiro, informaram fontes policiais. Segundo a fonte, o fato ocorreu no bairro de Al-Yamaa, no oeste de Bagdá, quando um grupo de pistoleiros armados com fuzis e pistolas interceptou um comboio de três veículos 4x4. "Os dez guarda-costas morreram durante o ataque, enquanto o diretor, que aparentemente é cidadão de um país da África subsaariana, foi seqüestrado", explicou a fonte sem dar outros detalhes. Os guardas de segurança pertenciam à empresa Salamat al-Iraq, uma companhia de segurança iraquiana contratada pela empresa de telecomunicações no Oriente Médio, Orascom. O Ministério do Interior informou, além disso, que três parentes do ministro iraquiano da Defesa, Saadoun al-Duleimi, foram assassinados por um grupo de pistoleiros em seu apartamento em Bagdá. E duas bombas caíram esta manhã no interior da zona verde, o recinto amuralhado onde ficam as embaixadas dos Estados Unidos e do Reino Unido, além dos edifícios do governo iraquiano, não sabe se há vítimas, disse a polícia.