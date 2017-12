Dez insurgentes morrem em confrontos no Iraque Soldados americanos e iraquianos mataram pelo menos dez insurgentes em confrontos travados em Safiya, 35 quilômetros ao sudeste de Bagdá, informaram nesta sexta-feira fontes do Ministério de Interior iraquiano. As fontes disseram que as tropas lançaram várias operações no bairro na quinta-feira, após receber informações dos serviços secretos que indicavam que alguns grupos de insurgentes se refugiavam ali. A operação destruiu vários veículos dos insurgentes e confiscou diferentes tipos de armas e munição, acrescentaram as fontes. Fontes policiais iraquianas anunciaram anteriormente que as forças de segurança terminaram no início de novembro, matando 50 insurgentes em Tuwaiza, no sudeste de Bagdá. Os grupos insurgentes são especialmente ativos ao longo da estrada que une Bagdá com a cidade de Kut, 150 quilômetros ao sudeste da capital. O governo do primeiro-ministro iraquiano, Nouri al-Maliki, pretende garantir segurança nesta estrada, através da qual se pode chegar às províncias xiitas no sul do país.