Dez mil soldados libaneses ocupam o sul do país Cerca de 10 mil soldados libaneses ocupam o sul do país, em cumprimento à resolução 1.701 do Conselho de Segurança da ONU, disse uma fonte militar, que preferiu não revelar sua identidade. A decisão internacional estabeleceu o posicionamento de forças militares libanesas e internacionais no sul do Líbano. O Conselho exigiu ainda o fim das hostilidades entre Israel e o Hezbollah, no dia 14, após 34 dias de combates. Segundo a fonte, as tropas continuam chegando, mas de forma mais lenta, porque Israel não aceita se retirar de algumas das posições que ocupou durante sua ofensiva militar contra o Líbano. Israel estaria se opondo ao posicionamento das tropas do Líbano na fronteira até a chegada dos enviados da ONU, outro elemento essencial para a resolução da crise.