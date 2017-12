Dez morrem nos EUA em acidente de avião com equipe da Nascar Um avião pertencente à Hendrick Motorsports, equipe de automobilismo que compete na Nascar, colidiu em uma região montanhosa próxima ao aeroporto de Spencer, nos EUA, neste domingo. Dez pessoas morreram, entre elas o filho, o irmão e dois sobrinhos do dono da equipe, Rick Hendrick. O Beech 200 havia partido de Concord, na Carolina do Norte, e estava a 11 quilômetros do aeroporto de Spencer, disse o porta-voz da Administração Federal de Aviação, Arlene Murray. Até o momento não se conhece a causa do choque, mas o acidente ocorreu em uma área de difícil acesso e com muita nebulosidade. A notícia interrompeu a celebração da vitória do piloto Jimmie Johnson na corrida Subway 500 de Nascar, em Martinville. Pela equipe também competem os pilotos Jeff Gordon, Terry Labonte e Brian Vickers.