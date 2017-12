Dez mortos em ataque no Afeganistão Agressores não identificados dispararam foguetes e abriram fogo com metralhadoras contra uma caminhonete que levava pessoas a uma cidade do norte afegão, matando dez pessoas, inclusive duas crianças, disse Ahmad Khan, um comandante leal ao general Abdul Rashid Dostum, um senhor da guerra usbeque, nesta sexta-feira. O norte do Afeganistão foi cenário este mês de intensos choques entre as forças de Dostum e soldados leais ao rival senhor da guerra tadjique general Atta Mohammed. Um frágil cessar-fogo foi assinado, mas relatos sobre tensões persistem na região, onde o governo central de Cabul possui influência limitada.