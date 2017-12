Dez pessoas dadas como mortas em acidente aéreo nos EUA Um pequeno avião caiu nos Estados Unidos, próximo à cidade de Denver, capital do Estado do Colorado (sudoeste do país) na noite deste sábado, mas ainda não se sabe se alguma, ou todas, das dez pessoas que viajavam no avião morreu, segundo informou a cadeia de televisão CNN. Vários estudantes membros do time de basquete da Universidade de Oklahoma State, assim como alguns assistentes da equipe, estariam entre as vítimas. O aparelho caiu na localidade de Beyers, a cerca de 32 quilômetros a leste de Denver, durante una nevada. Agentes da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos acudiram rapidamente ao local do acidente para tentar determinar as causas do desastre, mas ainda não encontraram sinais dos passageiros do avião.