Dez pessoas morrem em explosão nas Filipinas Pelo menos dez pessoas morreram e várias ficaram feridas neste domingo após a explosão de uma bomba em frente a um centro comercial no sul das Filipinas. A bomba estava junto a um triciclo parado em frente a loja Pitmart, na cidade de General Santos, a mil quilômetros de Manila. As autoridades locais informaram que dezenas de pessoas ficaram feridas, na sua maioria comerciantes e clientes das lojas. Menos de uma hora depois, uma outra bomba explodiu em uma zona residencial, mas não houve vítimas. A polícia suspeita que os atentados são obra de um grupo chamado Exército Federal do Povo Indígena (IPFA), que no mês passado reivindicou uma série de bombas encontradas em Manila e em cidades ao sul do país. A IPFA luta pela divisão do país em três estados distintos para muçulmanos, índios e cristãos.