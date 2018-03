Dez pessoas morrem pisoteadas em cerimônia militar no Sudão

Pelo menos dez pessoas morreram neste domingo, 13, após serem pisoteadas durante uma cerimônia militar de seus parentes em Cartum, no Sudão, informou uma fonte responsável da Polícia local. A tragédia ocorreu em um estádio, depois que milhares de famílias foram para a entrada do local para assistir à cerimônia. As vítimas, entre elas mulheres e crianças, morreram pisoteadas pela multidão. Veja também: China ajuda militarmente Governo do Sudão em Dafur, diz BBC A cerimônia, que foi presidida pelo assistente da Presidência sudanesa, Nafea Ali Nafea, e o ministro da Defesa sudanês, general Abdel Rahim Mohammed Hussein, continuou depois que as vítimas foram levadas para hospitais. O partido que controla o Sudão alertou nesse domingo que haverá mais violência em Darfur se o presidente do país for indiciado por crimes contra a humanidade e genocídio, já que centenas de pessoas foram para Cartum mostrar seu apoio ao líder. A informação é da rede de televisão estatal sudanesa. Um promotor da Corte Criminal Internacional (ICC, na sigla em inglês) deverá fazer na segunda-feira, 14, um pedido de prisão, acusando o presidente Omar al-Bashir de orquestrar a violência em Darfur, que levou à morte centenas de milhares de pessoas desde 2003. Em um comunicado emitido neste domingo, o Partido do Congresso Nacional chamou o caso contra al-Bashir de "extorsão política barata e irresponsável" que não tem base legal. O partido também alertou que haverá "mais violência e sangue" em Darfur se a prisão for pedida, segundo informou a TV estatal. Al-Bashir se reuniu com os ministros e conselheiros para decidir como o governo responderia a qualquer atitude tomada pela ICC. O Sudão também pediu à Liga Árabe uma reunião emergencial com os ministros do exterior árabes. Cerca de 300 mil pessoas morreram e mais de 2,5 milhões se tornaram refugiadas desde que o conflito no Sudão começou, em 2003.