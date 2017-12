Dez pessoas morreram em ataque no Iraque, Rumsfeld está no país Dez pessoas morreram e 17 ficaram feridas em um atentado com dois carros-bomba neste domingo no Iraque. O ataque ocorreu perto do ministério do Petróleo, em Bagdá. O ataque coincide com uma visita surpresa do secretário da Defesa dos Estados Unidos, Donald Rumsfeld, ao Iraque. Ele está numa base aérea da província de Al Anbar, uma das regiões mais violentas do Iraque nas últimas semanas. Na base, o secretário está recebendo informações sobre como o comando das Forças Armadas americanas no local está combatendo os insurgentes em cidades como Falluja e Ramadi. O ministério do Petróleo, localizado perto do centro de Bagdá, é um dos prédios mais policiados da capital iraquiana e o único ministério protegido por soldados americanos desde a tomada de Bagdá, em abril de 2003. O prédio foi atacado em 25 de setembro e em 5 de outubro com foguetes e morteiros, mas sem deixar vítimas.