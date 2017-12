Dez pessoas mortas no Iraque em atentados quase simultâneos As explosões quase simultâneas neste sábado de três carros-bomba, dois deles no centro de Bagdá e um na localidade de Al Mahmudiya, deixaram 10 mortos e 19 feridos, informaram fontes do Ministério do Interior. As fontes informaram que o primeiro carro-bomba causou a morte de um civil e feriu outros cinco, ao explodir perto do Teatro Nacional, no centro da capital. Apenas 15 minutos mais tarde, um militar iraquiano e três policiais morreram quando um motorista suicida lançou seu carro carregado de explosivos contra uma patrulha das forças de segurança na região de Al Alauia, no centro de Bagdá. O terceiro atentado, também com carro-bomba, aconteceu 15 minutos depois do segundo, na localidade de Al Mahmudiya, cerca de 30 quilômetros ao sul da capital. A explosão matou pelo menos cinco civis e feriu outros seis. Segundo as fontes, o carro estava estacionado na rua principal da localidade.