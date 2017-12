Dez policiais morrem em ataques rebeldes na Colômbia Pelo menos nove policiais morreram em uma emboscada montada por guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN) no noroeste da Colômbia, enquanto outro agente foi assassinado por insurgentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) que montaram um posto ilegal de controle viário a oeste da capital. Os nove policiais assassinados foram mortos na terça-feira a 315 quilômetros de Bogotá, em um área de selva. Dois conseguiram fugir, feridos, da emboscada feita por cem guerrilheiros da ELN. A polícia foi chamada com a informação de que havia pessoas suspeitas na região. Quando a patrulha avançava pela estrada, os rebeldes detonaram minas explosivas e os atacaram com disparos. A outra morte ocorreu na estrada que passa por Alvarado, município que fica a 130 quilômetros a oeste de Bogotá. Rebeldes das FARC obstruíram a via e roubaram três veículos. Um policial passou de motocicleta e foi assassinado. A Colômbia vive um conflito interno em que participam dois grupos guerrilheiros e uma organização paramilitar, esta encontra-se em negociação com o governo desde julho deste ano.