Dez rebeldes iraquianos e soldado dos EUA morrem em Bagdá

Pelo menos 10 supostos insurgentes morreram em operações militares em várias áreas xiitas no sul de Bagdá nos últimos dois dias. O Exército dos Estados Unidos também admitiu nesta sexta-feira, 15, a morte de um soldado americano. A fonte, que não esclareceu os detalhes das operações, limitou-se a explicar que as ações foram desenvolvidas por uma brigada de combate entre 13 e 14 de junho. Em outra nota, o comando militar americano informou que um de seus soldados morreu na quinta-feira devido aos ferimentos sofridos numa operação militar contra grupos da insurgência na província de Diyala, no nordeste de Bagdá. As autoridades iraquianas mantêm o toque de recolher decretado há dois dias na capital, depois do atentado ao mausoléu xiita na cidade de Samarra, 100 quilômetros ao norte, onde também vigoram as medidas de emergência.