Dez seqüestradores morreram, dizem autoridades russas As autoridades russas informaram que 10 seqüestradores foram mortos nesta manhã no momento da invasão da escola de Beslan. Outros 13 rebeldes conseguiram fugir e estariam em um edificio residencial ainda mantendo alguns reféns, segundo a agência Itar-Tass. Há a ainda a informação de que duas rebeldes escaparam entre os reféns e são procuradas na cidade. Já a agência Interfax informa que as cerca de 100 pessoas mortas - que teriam sido vistas por um cinegrafista da ITV - foram vítimas das explosões que destruiram o telhado do edifício, provocadas pelos terroristas, com pelo menos 20 bananas de dinamite.