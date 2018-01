Dez soldados russos morrem na Chechênia Quatro soldados russos morreram e quatro ficaram feridos quando o caminhão no qual viajavam passou sobre uma mina terrestre no sul da Chechênia. Ao todo, dez militares da Rússia perderam a vida em território checheno nesta quinta-feira, informa um funcionário do governo checheno, pró-Moscou. Homens armados mataram o líder de um conselho de anciãos na aldeia de Znasmenskoye, no norte da Chechênia, prosseguiu a fonte. O crime ocorreu ontem. A agência de notícias Interfax citou um porta-voz militar para informar que o líder tribal M. Abdullayev provavelmente foi assassinado por se opor ao recrutamento de jovens por grupos rebeldes.