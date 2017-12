Dez turistas morrem em incêndio em hotel no sul do Chile Pelo menos 10 turistas morreram na madrugada deste sábado em um incêndio no hotel em que se hospedavam em Punta Arenas, no Sul do Chile, informou o chefe dos bombeiros locais a uma emissora de rádio. O incêndio teve início pouco depois das 3 horas da madrugada nas instalações do hotel Blue House, surpreendendo os 21 hóspedes. Onze conseguiram se salvar, sendo que seis ficaram feridos. Entre os dez mortos estavam quatro turistas argentinos, quatro alemães e dois holandeses, informou o corpo de bombeiros. "O alarme tocou às 3h22 e despachamos cinco carros. As primeiras unidades encontraram o prédio de dois andares, de material muito inflamável, envolto em chamas", relatou o chefe dos bombeiros de Punta Arenas, René Mancilla, à rádio Cooperativa. "Lamentavelmente, assim que apagamos o incêndio e durante o processo de remoção dos escombros, encontramos 10 corpos de turistas estrangeiros queimados", afirmou Mancilla.