Dez vietnamitas são resgatados após naufrágio na China Dez marinheiros vietnamitas foram resgatados depois de sua embarcação naufragar nesta terça-feira perto do porto de Qinzhou, na região de Guangxi Zhuang, no sul da China, informou a agência oficial de notícias Xinhua. O barco vietnamita naufragou por volta das 3 horas, a cerca de cinco milhas náuticas do litoral. Para o resgate dos marinheiros foram necessárias quatro horas.