Dezenas de africanos ilegais são resgatados no Mediterrâneo Mais de 70 imigrantes ilegais à beira da morte foram resgatados hoje no Mediterrâneo, mas vários do grupo podem ter morrido tentando alcançar a Itália, informou a polícia. Um cargueiro encontrou o grupo de africanos desidratados num pequeno barco ao sul da Sicília, e antes do amanhecer de hoje rebocou a embarcação para o porto de Siracusa, no sudeste da ilha. Um dos 74 resgatados morreu no desembarque, e cerca de 16 foram hospitalizados, disse o oficial de polícia Vincenzo Mauro. Alguns dos sobreviventes foram levados para o ginásio esportivo de uma escola local enquanto outros estavam sendo interrogados por autoridades. "Provavelmente, ao partir, eles eram umas 100 pessoas", avaliou Mauro por telefone. Com pouca água e comida, vários morreram durante a viagem, acrescentou, segundo relatos de sobreviventes. O oficial não quis precisar de onde partiram as pessoas. Os imigrantes lotavam um barco de madeira de 15 metros. Cada um teria pago de US$ 800 a US$ 1.800 pela viagem até a Itália. A agência de notícias italiana Ansa divulgou que os imigrantes teriam dito que vinham da Costa do Marfim e Serra Leoa, e haviam partido da Líbia.