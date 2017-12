Dezenas de corpos aparecem na costa de Mianmar após naufrágio

NAYPYDAW - Dezenas de corpos chegaram à costa do Estado de Rakhine, em Mianmar, no último mês, relataram um grupo de direitos humanos e moradores da região. Acredita-se que alguns dos corpos são de muçulmanos da etnia Rohingya que tentaram fugir de barcos de traficantes, enquanto outros são de cidadãos de Bangladesh.

Ye Htut, porta-voz do presidente, e outros representantes do governo de Mianmar estavam em reunião e não comentaram o caso. O ministro do Estado de Rakhine não quis comentar sobre os corpos encontrados, mas afirmou que está checando a situação.

Ao menos 47 corpos apareceram em praias e em rios de Mianmar entre os dias 12 e 24, muitos em estado de decomposição tão avançado que não puderam ser reconhecidos, comentou Chris Lewa, integrante do Projeto Arakan - que há uma década monitora as atividades na região de Rakhine. O ativista acredita que as pessoas morreram afogadas ao tentar nadar para a costa.

Mianmar negou ser responsável pela crise humana que atinge o sudoeste da Ásia desde o início de maio. Mais de 4.600 pessoas foram resgatadas de barcos em cinco países da região em busca de abrigo.

As Nações Unidas afirmam que metade das pessoas resgatadas é de muçulmanos de origem Rohingya, que fogem da discriminação e violência em Mianmar, um país predominantemente budista. / Associated Press