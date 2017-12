Dezenas de corpos são encontrados no sul do Líbano Pelo menos 42 corpos foram encontrados nos povoados libaneses aonde chegaram os serviços de resgate, no sul do Rio Litani, informaram fontes policiais. As operações de busca não começaram ainda nas aldeias junto à fronteira que não foram abandonadas por Israel, e que sofreram intensos bombardeios nos últimos dias. O último balanço oficial, antes do fim dos combates, na manhã de segunda-feira, indicava 1.200 civis mortos. O número não incluía as pessoas soterradas sob os escombros ou cujos corpos estavam em locais ignorados.