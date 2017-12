Dezenas de feridos em queda de ponte na Holanda Várias pessoas ficaram feridas e há três desaparecidos depois que uma ponte de madeira desabou ao final de um concerto realizado nos canais da cidade holandesa de Utrecht. A rede nacional NOS afirmou que dúzias ficaram feridos porque estavam sobre ou sob a ponte quando ela caiu. A rede NOS também citou testemunhos de que ainda há mergulhadores procurando por possíveis vítimas que podem ter se afogado no canal. Os serviços de emergência ainda não divulgaram detalhes do acidente, que aconteceu ao final de um evento chamado Parada do Barco Musical, durante o qual diferentes bandas se apresentaram em palcos flutuantes colocados nos canais da cidade.