Dezenas de foguetes são lançados de Gaza contra Israel após ataque em Rafah

GAZA - Os braços armados do Hamas e da Jihad Islâmica lançaram nesta segunda-feira, 8, dezenas de foguetes contra Israel, sem deixar vítimas, após o ataque aéreo contra milicianos em Rafah, no sul da faixa, informaram ambas as organizações e o Exército israelense.

As Brigadas de Ezedin al-Qasam, milícia do Hamas, asseguram, em comunicado, que lançaram 40 foguetes contra Israel em colaboração com seu equivalente da Jihad Islâmica, as Brigadas Al Quds. Segundo a milícia, se trata de uma resposta ao bombardeio realizado ontem por Israel, que causou ferimentos em dez palestinos, entre eles cinco crianças e dois milicianos, ambos em estado crítico.

O Exército israelense rebaixou o número de projéteis lançados a "entre 20 e 30", enquanto um dos porta-vozes do primeiro- ministro israelense, Ophir Gendelman, fala em seu Twitter de 55.

Os foguetes, que começaram a cair desde as 6h hora local (1h de Brasília), não causaram danos pessoais, embora alguns prédios na área israelense mais próxima a Gaza receberam impactos de estilhaços.

Uma porta-voz do Exército israelense também assinalou que houve "uma resposta" aos projéteis, sem apresentar mais detalhes. Segundo o porta-voz do Ministério da Saúde em Gaza, Ashraf al Qedra, se trata de disparos de tanques israelenses postados na fronteira sudeste da faixa que feriram dois civis.

O ataque de ontem, um bombardeio aéreo contra uma motocicleta, era dirigido - segundo o Exército israelense - contra dois jihadistas "envolvidos em atividades terroristas".