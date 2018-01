Dezenas de milhares dão as mãos contra plano de Sharon De Gaza a Jerusalém, dezenas de milhares de israelenses deram-se as mãos neste domingo, formando uma corrente humana em protesto contra o plano do primeiro-ministro Ariel Sharon de desmontar os assentamentos israelenses e retirar o exército do território palestino da Faixa de Gaza. Os organizadores esperavam contar com 150.000 manifestantes, igualando o número que participou de uma demonstração pró-retirada, dois meses atrás.