Dezenas de passaportes brasileiros roubados no Uruguai Várias dezenas de passaportes brasileiros foram roubados do consulado brasileiro da cidade uruguaia de Chuy, no leste do país, informou hoje a polícia. Os ladrões, que levaram consigo 69 passaportes em branco, ingressaram no edifício da representação diplomática após desmontar uma janela do local. De acordo com a polícia, eles abriram o cofre com a ajuda de um maçarico. A Polícia Federal brasileira já foi informada sobre o roubo. Até agora, a investigação aberta para apurar o roubo não "apresentou nenhum resultado positivo", de acordo com um comunicado policial.