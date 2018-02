Dezenas de pessoas são presas em protesto gay na Rússia

Cerca de 200 nacionalistas também participaram da manifestação, gritando palavras de ordem como "a sodomia não vai passar". Eles jogavam ovos e pedras nos ativistas gays, que eram cerca de 40.

A agência de notícias Itar-Tass citou um policial não identificado dizendo que a polícia deteve dezenas de pessoas, dentre elas oito nacionalistas. Segundo a fonte, as autoridades proibiram a manifestação antecipadamente porque ela viola a lei contra a "propaganda gay", embora o uso do espaço não exija aprovação prévia das autoridades da cidade, ao contrário do que acontece em outros locais.

O Parlamento russo aprovou a lei que proíbe "propaganda gay" no início deste mês. São Petersburgo foi uma das várias cidades a aprovar leis semelhantes em nível local antes mesmo do Parlamento. A lei federal impõe multas pesadas para quem fornecer informações sobre as comunidades lésbica, gay, bissexual e de transgêneros para menores ou para pessoas que participarem de manifestações de orgulho gay. Fonte: Associated Press.