Dezenove civis são mortos a tiros no Iraque Pelo menos dezenove pessoas morreram neste domingo na cidade de Korra Tubah, na província de Diala, nordeste de Bagdá, quando um grupo armado abriu fogo com metralhadoras contra uma estação de ônibus. Fontes policiais informaram que as vítimas são sete motoristas e outras 12 pessoas que estavam na estação. Duas pessoas ficaram feridas no ataque. A polícia informou que os homens armados chegaram ao local atirando a esmo. Korra Tubah está localizada a noroeste de Baquba, capital da província de Diala, habitada por árabes sunitas e xiitas.